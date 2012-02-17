〔日本股市〕上扬1.6%创六个月收盘新高,逼近9,400点(更新版)

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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(新增细节)
* 日经指数上扬1.6%,接近一年移动均线
* 汽车和地产股表现优於大盘
* 有关希腊援助协议的希望支撑大盘
路透东京2月17日电---日股日经指数周五收涨1.6%至六个月收盘新高,因有迹象显示美国经济复苏动能增强,而且有关希腊将於下周获得盼望已久的援助的预期升温.
但市场策略师称,未来一到两个交易日,指标股指不太可能大幅上行.
瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称,"我认为市场在9,400点左右已经触及阶段性高点."
他表示日经指数到月底可能上冲至9,600点,但获利了结可能限制涨势,并预计3月发生大幅修正.
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路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。