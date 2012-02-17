〔日本股市〕上扬1.6%创六个月收盘新高,逼近9,400点(更新版)

(新增细节)

* 日经指数上扬1.6%,接近一年移动均线

* 汽车和地产股表现优於大盘

* 有关希腊援助协议的希望支撑大盘

路透东京2月17日电---日股日经指数周五收涨1.6%至六个月收盘新高,因有迹象显示美国经济复苏动能增强,而且有关希腊将於下周获得盼望已久的援助的预期升温.

但市场策略师称,未来一到两个交易日,指标股指不太可能大幅上行.

瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称,"我认为市场在9,400点左右已经触及阶段性高点."