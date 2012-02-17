〔东京汇市〕美元兑日圆触及三个半月高位,料将维持强势

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美元/日圆上涨,受惠止损买单及日本进口商买单
* 美元/日圆接近10月31日干预後峰值79.553
* 澳元/日圆触及六个半月高位,关注投信基金推出
* 希腊获援助希望及美国乐观数据提振风险意愿
路透东京/新加坡2月17日电---美元/日圆周五创三个半月高位,因昨日的美国经济数据强於预期,巩固了日本央行本周稍早放宽政策所激励的美元涨势.
交易员称,止损买盘及日本进口商积极买盘,亦强化美元升势;美元近期的强势令日本进口商猝不及防.
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。