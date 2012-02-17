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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 15:13 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆触及三个半月高位,料将维持强势

* 美元/日圆上涨,受惠止损买单及日本进口商买单

* 美元/日圆接近10月31日干预後峰值79.553

* 澳元/日圆触及六个半月高位,关注投信基金推出

* 希腊获援助希望及美国乐观数据提振风险意愿

路透东京/新加坡2月17日电---美元/日圆周五创三个半月高位,因昨日的美国经济数据强於预期,巩固了日本央行本周稍早放宽政策所激励的美元涨势.

交易员称,止损买盘及日本进口商积极买盘,亦强化美元升势;美元近期的强势令日本进口商猝不及防.

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