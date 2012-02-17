〔日本债市〕公债价格涨跌互现,较长天期债券追赶短天期券种升势

"日本央行对於宽松政策的承诺,以及美联储更可能放宽政策,使得人们不愿意出售公债,"住友信托银行的市场分析师Ayako Sera表示.

10年期日债期货2JGBv1周二在日本央行发表声明後涨至2010年11月以来高点143.37.

技术分析师表示,如果期货保持在142.37-142.43上方,可能重新测试上述高点.

野村证券首席策略师松泽中在研究报告中指出,在4月以前或者美联储实施新的量化宽松以前,五年期公债收益率不太可能大幅下降.

但他亦表示,"在此期间,该市场料因日本央行增加公债购买导致的供需紧张而得到支撑,关於进一步宽松政策的预期也会支撑该市场."

0749GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.100% -0.5 0.105%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.300% +0.5 0.295%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.945% +0.5 0.940%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.720% -1.0 1.730%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.905% -1.0 1.915%

10年期公债期货<0#JGB:> 142.75 -0.13 142.88

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译/审校 石冠兰/张涛/艾茂林

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