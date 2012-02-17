〔中国金融〕中小银行应严守风险底线、重点支持小微企业--银监会

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透北京2月17日电---中国银监会主席尚福林周四称,今年中小银行要加强内部控制,严守风险底线,要坚持服务实体经济特别是小微企业发展.
刊登在银监会网站的新闻稿引述尚福林讲话称,2012年中小商业银行发展和监管,要强化资本约束,防范流动性风险,重点防范信用风险,坚持走差异化、特色化发展道路,重点支持小微企业发展.
"今後一段时期国内外经济形势的不确定性仍在增加,中小商业银行面临的外部经营环境仍很复杂."尚福林称,他要求监管部门要认识到中小商业银行监管的敏感性,督促中小商业银行牢牢守住风险底线.
银监会主席助理阎庆民亦要求,今年中小银行监管要关注重点区域和重点银行,督促银行各项监管指标达标,进一步明确市场定位,改进绩效考核体系.
中国中小商业银行包括民生银行(600016.SS) (1988.HK)、华夏银行(600015.SS)等12家全国性股份制商业银行和北京银行、九江银行等144家城市商业银行.
银监会数据显示,截至去年12月末,12家股份制银行总资产为18.32万亿元,同比增长23.3%,占整个银行业机构的16.4%;144家城商行总资产9.98万亿元,同比增长27.1%,占整个银行业机构的9%.(完)
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--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
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