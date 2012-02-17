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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 15:59 BJT

〔中国新债〕铁道部下周三将招标发行150亿元中期票据,期限五年

路透上海2月17日电---中国铁道部周五公告称,将於下周三(22日)在银行间债市招标发行150亿元人民币

中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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铁道部 600 150 5 2/22簿记建档 中国银行 AAA 2/23 2/24

农业银行

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截至本期中票发行前,铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为6,330亿元.其中中国铁路建

设债券合计金额为4,720亿元、公司债40亿元、短期融资券合计金额550亿元、中期票据合计金额1,020亿元.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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