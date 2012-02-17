〔中国票据市场〕资金成本飙升节制转贴利率跌势,下周或小幅上行

路透上海2月17日电---中国票据市场转贴利率周五跌幅收窄,资金成本飙涨抑制其下行动力.业内人士预测,下周转贴利率或将出现小幅上行,源於资金面并不乐观,加之月底效应或将影响机构收票活跃度.

"(转贴利率)向上可能性更大,主要是资金面紧张的扰动,还有部分是月底快到了,怕银行信贷额度上会有所收紧."东北一银行交易员称.

该交易员并表示,虽然面临上涨压力,转贴利率的涨幅较有限,源於市场对於宽松政策面的判断并未改变."资金(紧张)因素和月底因素仅仅是短期有影响,市场对於一季度宽信贷,宽资金的看法还是没有变."他并称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘续飙涨.春节前定向逆回购资金到期、新股发行等对流动性的冲击远未散去,紧张资金面状况下,机构更趋谨慎自保,致资金供求关系进一步恶化.央行今日已经再次实施逆回购"相助".[ID:nCN1396306]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 7.5355/7.0063 7.8872/7.3814 8.8745/8.1665

上日 7.6371/7.0831 7.9680/7.4568 9.0164/8.3171

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变动 -10.16/-7.68 -8.08/-7.54 -14.19/-15.06

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.0094%,较上日6.0908%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3910/3.3190 3.3970/3.3431

上日 3.3745/3.3060 3.3890/3.3330

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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