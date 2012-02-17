〔金属期市〕希腊有望获得援助提振铜价反弹,但需求前景不明限制涨幅

路透新加坡2月17日电---铜价周五上涨逾1%,结束为期五日的跌势,因希腊下周将获得第二轮援助的预期重振对风险资产的偏好.

但铜需求前景不明,特别是最大消费国中国的需求尚不明朗,令铜价涨幅受限,铜仍有可能会连续第二周周线下跌.