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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 16:05 BJT

〔金属期市〕希腊有望获得援助提振铜价反弹,但需求前景不明限制涨幅

路透新加坡2月17日电---铜价周五上涨逾1%,结束为期五日的跌势,因希腊下周将获得第二轮援助的预期重振对风险资产的偏好.

但铜需求前景不明,特别是最大消费国中国的需求尚不明朗,令铜价涨幅受限,铜仍有可能会连续第二周周线下跌.

0727GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.2%至每吨8,398.25美元,周四曾触及三周低位.本周至今铜价已累计下跌约1%.

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