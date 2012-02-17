版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 16:13 BJT

〔新兴汇市〕韩元领涨新兴亚币,因希腊有望获得金援且美国数据乐观

"中长期而言,我仍看好亚洲货币,因全球经济正在触底.资金最终会流回亚洲."Bank of Singapore外汇分析师Sim Moh Siong称.

他还说,"所以亚洲新兴市场货币走软将带来逢低买入良机."

周四公布的路透调查显示,在过去两周期间投资者将新加坡坡元仓位削减逾80%,同时亦削减大多新兴亚洲货币持仓.[ID:nCN1395998]

欧元区官员周四表示,正就希腊救助协议作最後收尾,以便周一通过.另有消息人士称,欧元区各央行已经同意进行希腊债务互换.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐