〔新兴汇市〕韩元领涨新兴亚币,因希腊有望获得金援且美国数据乐观

"中长期而言,我仍看好亚洲货币,因全球经济正在触底.资金最终会流回亚洲."Bank of Singapore外汇分析师Sim Moh Siong称.

他还说,"所以亚洲新兴市场货币走软将带来逢低买入良机."

周四公布的路透调查显示,在过去两周期间投资者将新加坡坡元仓位削减逾80%,同时亦削减大多新兴亚洲货币持仓.[ID:nCN1395998]