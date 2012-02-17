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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 16:18 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元远高於周四低点

0759GMT--欧元兑美元EUR=持稳於1.3135,远高於周四所及三周低点1.2974,因关注重要消息的市场对希腊很快达成援助协议的看法变得更为乐观.

美元兑日圆JPY=上涨0.3%至79.09日圆,此前触及三个半月高位79.18日圆,在向好的美国数据公布後延续近期涨幅.

欧元兑日圆EURJPY=R触及两个月高位104.06.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

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