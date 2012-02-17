《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月17日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月17日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间16:14时,1港元=0.81203人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 7.79 8.68 1.11 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.77 4.28 1.95 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 10.77 6.41 2.07 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.30 1.88 2.16 *ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.35 1.32 3.13 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 5.94 2.75 2.66 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.50 5.08 2.06 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.17 2.66 2.86 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.05 9.36 1.32 招商地产000024.SZ200024.SZ 18.58 12.14 1.88 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.29 3.55 2.18 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 12.01 8.61 1.72 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 20.58 16.05 1.58 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.70 2.13 2.14 *ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 13.14 6.12 2.64 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.04 2.29 2.17 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 14.34 9.99 1.77 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 10.19 5.79 2.17 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.48 2.42 2.28 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 15.09 9.03 2.06 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 12.20 5.35 2.81 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 10.25 9.60 1.31 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.38 2.46 1.69 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 5.15 4.03 1.57 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.51 2.03 2.13 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 21.34 18.70 1.41 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.75 3.47 1.69 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 8.13 4.95 2.02 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.31 3.21 2.04 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 10.06 6.06 2.04 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 21.81 17.75 1.51 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.76 2.68 2.65 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.39 3.26 2.41 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 33.65 23.15 1.79 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 85.08 57.86 1.81 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.71 1.78 2.57 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.19 2.67 1.93 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.86 1.14 2.01 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.65 6.66 1.60 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.80 2.60 2.27 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 97.20 84.19 1.42 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 黄凯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。