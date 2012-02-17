《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月17日

路透北京2月17日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间16:14时,1港元=0.81203人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 7.79 8.68 1.11 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 6.77 4.28 1.95 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 10.77 6.41 2.07 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.30 1.88 2.16 *ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 3.35 1.32 3.13 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 5.94 2.75 2.66 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 8.50 5.08 2.06 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 6.17 2.66 2.86 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 10.05 9.36 1.32 招商地产000024.SZ200024.SZ 18.58 12.14 1.88 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 6.29 3.55 2.18 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 12.01 8.61 1.72 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 20.58 16.05 1.58 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 3.70 2.13 2.14 *ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 13.14 6.12 2.64 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 4.04 2.29 2.17 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 14.34 9.99 1.77 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 10.19 5.79 2.17 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 4.48 2.42 2.28 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 15.09 9.03 2.06 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 5.51 3.03 2.24 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 12.20 5.35 2.81 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 10.25 9.60 1.31 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.38 2.46 1.69 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 5.15 4.03 1.57 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 3.51 2.03 2.13 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 21.34 18.70 1.41 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 4.75 3.47 1.69 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 8.13 4.95 2.02 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.31 3.21 2.04 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 10.06 6.06 2.04 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 21.81 17.75 1.51 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 5.76 2.68 2.65 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 6.39 3.26 2.41 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 33.65 23.15 1.79 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 85.08 57.86 1.81 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.71 1.78 2.57 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 4.19 2.67 1.93 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.86 1.14 2.01 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 8.65 6.66 1.60 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 4.80 2.60 2.27 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 97.20 84.19 1.42 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 黄凯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]