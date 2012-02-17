〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶回吐涨幅,因泰国干预行动或推迟

泰国胶农互助联合会主席Somdet Khemasuk周五表示,干预料将推迟至3月初启动,那时他们将知道有多少橡胶合作社将有资格参与该计划.

泰国政府1月24日批准一项计划,拟斥资150亿泰铢(4.85亿美元)向农户购买橡胶,以支持胶价.原先计划於2月中启动.

全球最大轮胎制造商普利司通(5108.T)周四表示,预计其2012年轮胎产量上升5.3%.而全球最大的汽车制造商--通用汽车(GM.N)预计,2012年营收将高於2011年的1,503亿美元.(完)