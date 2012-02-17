〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶回吐涨幅,因泰国干预行动或推迟

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
泰国胶农互助联合会主席Somdet Khemasuk周五表示,干预料将推迟至3月初启动,那时他们将知道有多少橡胶合作社将有资格参与该计划.
泰国政府1月24日批准一项计划,拟斥资150亿泰铢(4.85亿美元)向农户购买橡胶,以支持胶价.原先计划於2月中启动.
全球最大轮胎制造商普利司通(5108.T)周四表示,预计其2012年轮胎产量上升5.3%.而全球最大的汽车制造商--通用汽车(GM.N)预计,2012年营收将高於2011年的1,503亿美元.(完)
--编译 丁琦;审校 艾茂林/白云
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。