〔中国债市〕人民币利率互换一年品种创年内高点,资金紧张引逆回购现身

路透上海2月17日电---中国人民币利率互换(IRS)周五短端续涨,其中一年期品种成交突破3.40%,创下今年以来高点,不断加剧的资金紧张态势仍是主因.

交易员表示,本轮流动性紧张局面持续时间和程度超出预期,有传言称央行再进行了定向逆回购求急.在政策面淡静的情况下,下周要继续关注回购利率走势.

上海一银行交易员称,"资金突然特别紧,一年REPO的(IRS)已经突破今年高点了,下周还得看看(资金情况)."

她透露,今日一年品种最高成交在3.43%/3.44%,较上日收市上涨了5-6个基点(bp),相对而言,中长端变化有限.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘续飙涨.春节前定向逆回购资金到期、新股发行等对流动性的冲击远未散去,紧张资金面状况下,机构更趋谨慎自保,致资金供求关系进一步恶化,进而浮现央行再次定向逆回购操作相助的传闻.[ID:nCN1396306]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.6350/3.7817 3.3514/3.4386 3.2686/3.3629 3.3871/3.4814 3.3220/3.6480

周四 3.6017/3.7333 3.3021/3.3950 3.2586/3.3500 3.3829/3.4743 3.3380/3.6480

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变动 +0.0333/+0.0484 +0.0493/+0.0436 +0.0100/+0.0129 +0.0042/+0.0071 -0.0160/0.0000

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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