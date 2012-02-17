《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月17日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日触及三周低点1.2975引发大幅回调以及随後的空头回补,这种走势可能加快,有可能回到1.3190,其为1.3325至昨日低点1.2975跌势的61.8%回档位.1.2975则是1月低点1.2625至2月高点1.3325这波升势的50%回档位.

上档的关键区域扔在1.3320附近,该水准为100日移动均线切入位所在.在这之後还有1.3435区域,其为上述走势的50%回档位.

美元/日圆:在升穿79区域後,美元继续向80日圆急速挺进.目前市场有些超买,四小时走势图暗示短期内或将在78.20上方进一步区间波动,不过昨日美国10年期公债收益率大幅上涨也与美元的走升同步.只要几乎保持在本周的关键突破区域-200日移动均线上方,那麽进一步上涨就是大概率事件.关键支撑区域仍在76.50上方,若不能升穿200日移动均线预计将进一步呈区间波动态势.目前的支撑位在77.30.

英镑/美元:昨日未能跌破1.5650区域後,英镑大幅上扬,陈腐的空头部位遭清仓.大幅上扬并升穿1.5800,使得英镑有可能一路上行达到前高-200日移动均线1.5920.不过在此下方涨势会受限.在过去一天左右的时间里经历一波弱势之後,未来几天关键的支撑区域扔在55日均线1.5600附近.若跌破1.5600将再度瞄准1.5500,後者为1.5270/1.5930升势的61.8%回档技术位.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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