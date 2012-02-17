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债券 | 2012年 2月 17日 星期五 16:52 BJT

〔中国新债〕深圳华强集团下周三将发行5亿元中期票据,期限三年

路透上海2月17日电---中国深圳华强集团有限公司周五公告称,将於下周三(22日)在银行间债市簿记建档
发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 深圳华强集团   25       5       3   2/22簿记建档   招商银行      AA       2/24        2/27                                          
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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