〔中国新债〕深圳华强集团下周三将发行5亿元中期票据,期限三年

南非汇市：兰特触及18个月高位，因美元回落
路透约翰内斯堡2月23日 - 兰特兑美元周四触及18个月高位，因美元回落，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，决策者不急于升息。
路透上海2月17日电---中国深圳华强集团有限公司周五公告称,将於下周三(22日)在银行间债市簿记建档 发行5亿元人民币中期票据,期限三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 深圳华强集团 25 5 3 2/22簿记建档 招商银行 AA 2/24 2/27 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 李宏薇; 审校 黄凯
路透约翰内斯堡2月23日 - 兰特兑美元周四触及18个月高位，因美元回落，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，决策者不急于升息。
路透伦敦2月23日 - 研究机构Hedge Fund Research(HFR)周四表示，对冲基金投资新兴市场的资产规模首度超过2,000亿美元，2016年增长93亿美元。
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