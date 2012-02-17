〔路透基点〕中国盈德气体集团修改条款後,重启香港联贷案--RLPC

路透香港2月17日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国工业用气体供应商--盈德气体集团有限公司(2168.HK)再次启动第二宗香港联贷案,此前为了推动是项交易顺利进行曾修订贷款条款.

根据新条款,这笔贷款的规模目前调整为1-1.5亿美元,去年9月原定规模为1亿美元.贷款年限从四年缩短至三年,贷款平均年限从原先的3.25年缩短至现在的2.5年.

是项交易的利率从原先的较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375基点削减至较LIBOR加码355基点.然而,修订後的最高所有资金成本介於397-415基点,大致持平於原先的399-413基点.

委托主办行及唯一额度分配行德意志银行再次邀请银行业者分四档参贷:

承贷2,000万美元或以上的银行获委托主办行头衔,最高所有资金成本为415基点.

承贷1,500万-1,900万美元的银行获主办行头衔,所有资金成本为405基点.

承贷1,000万-1,400万美元的银行获得高级经理行头衔,所有资金成本为401基点.

承贷500万-900万美元的银行获经理行头衔,所有资金成本为397基点.

据了解,盈德气体仍在寻求现有贷款银行同意接受新联贷案担保条款中的特定条件.

募集资金用於一般公司用途.

该公司2011年3月首次涉足贷款市场,获得1.5亿美元三年期贷款,牵头行也是德意志银行.该贷款获13家银行参与,最高所有资金成本为280个基点,利率较LIBOR加码225个基点,平均年限2.25年.

上次贷款的13家参贷银行分别是:委托主办行台湾安泰商业银行和阿联酋第一海湾银行(First Gulf Bank);主办行台湾银行、国泰世华银行、中华开发工业银行、第一商业银行、台北富邦银行、台湾土地银行、台湾中小企业银行和合作金库银行;彰化银行、华南银行和台湾工业银行担任高级经理行.(完)