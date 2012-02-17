〔外汇期权〕欧元/美元期权隐含波动率从昨日高位大幅回撤--IFR

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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IFR伦敦2月17日电---一个月期欧元/美元期权隐含波动率最新报11.1%/11.6%,从昨日的一个月高位12.4%大幅下滑.在此大幅下滑的期间,希腊有望达成债务协议的消息提振风险偏好,又加剧了波动率的下滑.
一个月期波动率周三午间(GMT)报11.3%,之後路透一则题为"欧元区考虑推迟希腊第二项希腊援助计划"的文章提振了波动率.七天前(2月10日),一个月期波动率跌至10个月低点10.55%.
三个月期欧元/美元期权隐含波动率最新报11.55%/12.05%,昨日一度高见12.5%.上周五创下10个月低点11.15%.一年期欧元/美元波动率最新报12.5%/13.0%,昨日高见13.05%.上周五创下10个月低点12.2%.
美元/日圆期权障碍在79.50和80.00.今日在亚洲时段现汇升至三个半月高位79.18,之前跌破了79.00的期权障碍.79.55是10月31日高位(是在日本央行干预汇市的支持下取得的).
一个月期英镑/美元期权隐含波动率最新报7.4%/7.9%,昨日高见8.1%.(完)
--编译 王洋; 审校 张涛
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路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。