〔外汇期权〕欧元/美元期权隐含波动率从昨日高位大幅回撤--IFR

IFR伦敦2月17日电---一个月期欧元/美元期权隐含波动率最新报11.1%/11.6%,从昨日的一个月高位12.4%大幅下滑.在此大幅下滑的期间,希腊有望达成债务协议的消息提振风险偏好,又加剧了波动率的下滑.

一个月期波动率周三午间(GMT)报11.3%,之後路透一则题为"欧元区考虑推迟希腊第二项希腊援助计划"的文章提振了波动率.七天前(2月10日),一个月期波动率跌至10个月低点10.55%.

三个月期欧元/美元期权隐含波动率最新报11.55%/12.05%,昨日一度高见12.5%.上周五创下10个月低点11.15%.一年期欧元/美元波动率最新报12.5%/13.0%,昨日高见13.05%.上周五创下10个月低点12.2%.

美元/日圆期权障碍在79.50和80.00.今日在亚洲时段现汇升至三个半月高位79.18,之前跌破了79.00的期权障碍.79.55是10月31日高位(是在日本央行干预汇市的支持下取得的).

一个月期英镑/美元期权隐含波动率最新报7.4%/7.9%,昨日高见8.1%.(完)