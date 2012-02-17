官方更正:〔中国新债〕石家庄中小企业下周五将发行2.8亿元集合票据,期限两年

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(中国货币网更新发行公告,原稿中"浮息集合票据"说法有误,应为"集合票据",并相应删除基准 利率等内容) 路透上海2月17日电---中国河北省物流产业集团有限公司等三家企业周五联合公告称,将於下周五(24日) 在银行间债市簿记建档发行共计2.8亿元人民币石家庄市中小企业集合票据,期限两年. 本次集合票据发行人包括:河北省物流产业集团有限公司、河北苹乐面粉机械集团有限公司和河北铁园 科技发展有限公司.注册额度分别为1.8亿元、0.5亿元和0.5亿元. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 石家庄市 2.8 2.8 2 2/24簿记建档 中信银行 AAA 2/28 2/29 中小企业 (中债信用增进担保) =============================================================================================(完) 参看最新详情,可点选中国货币网(here) --发稿 李宏薇; 审校 黄凯
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。