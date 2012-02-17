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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 19:18 BJT

官方更正:〔中国新债〕石家庄中小企业下周五将发行2.8亿元集合票据,期限两年

(中国货币网更新发行公告,原稿中"浮息集合票据"说法有误,应为"集合票据",并相应删除基准
利率等内容)

  路透上海2月17日电---中国河北省物流产业集团有限公司等三家企业周五联合公告称,将於下周五(24日)
在银行间债市簿记建档发行共计2.8亿元人民币石家庄市中小企业集合票据,期限两年.

  本次集合票据发行人包括:河北省物流产业集团有限公司、河北苹乐面粉机械集团有限公司和河北铁园
科技发展有限公司.注册额度分别为1.8亿元、0.5亿元和0.5亿元.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                        (缴款日)
 =============================================================================================
 石家庄市      2.8       2.8      2  2/24簿记建档    中信银行      AAA        2/28       2/29  
 中小企业                         (中债信用增进担保)
 =============================================================================================(完)

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  --发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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