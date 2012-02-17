官方更正:〔中国新债〕石家庄中小企业下周五将发行2.8亿元集合票据,期限两年

(中国货币网更新发行公告,原稿中"浮息集合票据"说法有误,应为"集合票据",并相应删除基准 利率等内容) 路透上海2月17日电---中国河北省物流产业集团有限公司等三家企业周五联合公告称,将於下周五(24日) 在银行间债市簿记建档发行共计2.8亿元人民币石家庄市中小企业集合票据,期限两年. 本次集合票据发行人包括:河北省物流产业集团有限公司、河北苹乐面粉机械集团有限公司和河北铁园 科技发展有限公司.注册额度分别为1.8亿元、0.5亿元和0.5亿元. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 石家庄市 2.8 2.8 2 2/24簿记建档 中信银行 AAA 2/28 2/29 中小企业 (中债信用增进担保) =============================================================================================(完) 参看最新详情,可点选中国货币网(here) --发稿 李宏薇; 审校 黄凯