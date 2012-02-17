〔中国债市〕交易所城投类信用债收益率下跌,银行展期地方债务纾缓忧虑

路透北京2月17日电---中国证券交易所市场城投类信用债收益率本周下跌.股市表现不温不火,银行展期地方债务的消息,缓解了市场对城投平台违约的担心,相关债种应声连续走暖;其他类信用债则受到偏紧资金面的冲击,走势偏弱.

"本周城投类的债价格高了一些,那个贷款展期的消息利好,"上海一大型保险公司交易员称,"其他流动性不好的债表现就差一些...这周股市表现也一般,股债相反."

路透数据显示,10红投02债<0#CN122875=SS>的成交价格,从上周五收盘的91.76元人民币,上涨至今天的收盘价93.16元.

中国巨额的地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期.多位消息人士本周二表示,中国银监会近日针对地方平台贷提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.根椐此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.[ID:nCN1387824]

中国股市沪综指周五几近收平.央行表示今年中国金融稳定形势更加严峻,令市场交投趋谨慎.尽管金融等权重股领涨大盘,但由於缺乏量能配合,沪综指仅微幅收高,但仍然连续第五周录得上涨.[.SSCN]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

========================================================================

上证企业债指数.SSECBI 149.1614 +0.2539 149.1749 148.8354

上证公司债指数.SSEEBI 132.2063 +0.2841 132.2202 131.8237

上证分离债指数.SSEDCBI 132.6929 +0.0125 132.9688 132.4981

上证国债指数.SSEBI 131.9407 +0.0918 131.9439 131.8593

------------------------------------------------------------------------

深证企债指数.SZCBI 124.8770 +0.1060 124.8980 124.6450

========================================================================(完)