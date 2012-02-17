〔中国新债〕浙江国际贸易集团下周三将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月17日电---中国浙江省国际贸易集团有限公司周五公告称,将於下周三(22日)在银行间债市 簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 浙江国际 19 10 12 2/22簿记建档 中信银行 AA 2/24 2/27 贸易集团 华夏银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 林高丽