〔中港股市〕恒指和沪综指本周双双上涨,金融股表现强劲

* 恒指今日上涨1%,本周扬升3.4%

* 沪综指今日持平,本周上扬0.2%

* 恒指和沪综指成交额双双下滑

* 中国人寿上涨,此前公布的1月保费增速强劲

* 沪市资源类股表现疲弱,此前中国出台矿业税新政

路透香港2月17日电---香港股市周五上涨,此前美国公布的经济数据表现强劲,而且有关希腊达成第二轮援助协议的乐观情绪重燃,激励投资者回补较高风险领域的空头仓位,进而提振恒生指数,令其连续第七周录得周涨幅.

中国股市持平,沪综指.SSEC微幅收高0.01%,在测试2,372点後回吐涨幅,该水准在过去两个交易日中一直限制涨幅.

2012年迄今,沪综指已累计上涨7.2%,恒指累计上涨16.5%.

恒生国企指数.HSCE收高1.2%,恒生指数.HSI收升1%至21,491.6点.本周,这二者分别累计上涨2.7%和3.4%.

恒生指数下一关键阻力是21,725点--8月4日和5日跳空缺口的顶部.本周指数未能突破该水准.

周五成交低於20日平均水平,本周多数时间都是这样.交易商表示,上涨主要来自轧空,金融与地产股表现强劲.今日沪市A股成交金额大减逾两成至650亿元人民币,上日为836亿元.

海通国际股票分析师Edward Huang称,"同去年末相比,今年成交量有所改善,但并不突出,显示一些投资者还未回到市场上."

中国央行副行长刘士余周四表示,2012年,中国经济金融所面临的国际国内环境更加复杂,金融稳定形势更加严峻.需要进一步强化金融稳定重点领域和热点问题的分析研究.[ID:nCN1394244]

今日金融股领涨护盘,上证180金融指数.SSE180FI涨0.46%.

中国大陆最大的保险商--中国人寿(2628.HK)涨3.5%.该公司公布1月保费收入同比增长12%,低於其对手中国平安(2318.HK)的16%,但高於中国太保(2601.HK)的4%.

中国计划在2月18日公布1月住宅销售价格数据.2月汇丰采购经理人指数(PMI)初值将於2月22日公布.(完)

--编译 兰秀娟/田建华; 审校 高琦

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]