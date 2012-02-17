《外汇动态》出口商对冲操作打压日圆空头

0917GMT---79.00上方的三个月期直接远汇对冲机会,可见日本出口商在79.10-20区域抛出美元/日圆JPY=.目前这一卖兴或已得到尽情释放.根据买卖盘口的指示,日圆依然全线偏空.

据称日本以外账户的获利了结盘介於79.30和79.55(10月干预时高位),但跟进停止单目前据称从78.70往下一直到78.50都有陈列,因交易员寻求锁定盈利,以免受到美元/日圆再度回撤的冲击.(完)