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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 17:56 BJT

〔新债招标〕中国华电集团40亿一年期短融,票面利率4.64%--路透数据

路透上海2月17日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国华电集团公司周五簿记建档发行的
40亿元人民币一年期短期融资券,最终确定票面利率4.64%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限   票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 华电集团     120       40       12      4.64%       光大银行     AAA       2/20       2/21
                                                     工商银行
 =============================================================================================(完)

  --发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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