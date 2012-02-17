《中国市场主要利率水平一周回顾》--2月17日

路透上海2月17日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%): 证交所 银行间 *公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业 七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND= ------------------------------------------------------------------------------------------ 本周五 4.0000 5.3142 - 3.4771 7.5355 4.4958 较上周五 +0.2200 +1.6798 - +0.0119 -0.6944 +1.8091 本周高 4.0000 5.3142 - 3.4790 8.2022 4.4958 本周低 3.6150 3.6570 - 3.4690 7.5355 2.6883 ------------------------------------------------------------------------------------------ * 本周中国人民银行公开市场操作中,一年期央票连续第七周停发,三个月品种亦缺席近两个月. --中国主要官方利率指标: 一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金 基准利率 基准利率 利率 利率 ---------------------------------------------------- 3.50% 6.56% 1.62% 0.72% 注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价 2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值 3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价 4.Shibor报价於2007年1月4日起正式发布.(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩/乔艳红