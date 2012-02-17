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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 17:56 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*淮南矿业集团   15       15       12    2/22簿记建档   民生银行    AAA       2/23    2/24
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*桑德环境        4        4       12    2/22簿记建档   中信银行     AA-      2/24    2/27
 (000826.SZ)                                
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*浙江国际       19       10       12    2/22簿记建档   中信银行     AA       2/24    2/27
 贸易集团                                              华夏银行
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西王集团        10       10       12    2/20簿记建档   农业银行     AA       2/22    2/23  
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鲁泰煤业         6        3       12    2/21簿记建档    深发展      AA-      2/22    2/23 
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重庆对外        7.2      2.2      12    2/21簿记建档   光大银行     A+       2/22    2/23
经贸集团                                       
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福耀玻璃        12        6       12    2/21簿记建档   中国银行    AA+       2/22    2/23
                                                     
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山西阳光         5        3       12    2/21簿记建档   民生银行     A+       2/22    2/23
焦化集团                                       
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巨石集团        14        7       12    2/21簿记建档   中信银行     AA       2/23    2/24
                                                       进出口行
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中电投集团     103       23       12    2/21簿记建档   光大银行     AAA      2/23    2/24  
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北京建工集团    10        5       12    2/21簿记建档   北京银行     AA       2/22    2/23  
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中天建设集团    12        6       12    2/21簿记建档   建设银行     AA-      2/22    2/23  
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华泰集团        14        6       12    2/22簿记建档   农业银行     AA       2/24    2/27  
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青岛渤海农业    3.5      3.5      12    2/23簿记建档   工商银行     A+       2/24    2/27 
发展有限公司 
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沁和能源集团    10        5       12        --         广发银行     AA-       --      --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*铁道部        600      150        5     2/22簿记建档  中国银行    AAA       2/23      2/24
                                                       农业银行 
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*深圳华强集团   25        5        3     2/22簿记建档  招商银行     AA       2/24      2/27                                          
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安徽交通集团    10        5        5     2/21簿记建档  工商银行     AA       2/22      2/23 
                                                       国开行
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浙江荣盛控股   19        10        3     2/21簿记建档  中国银行     AA       2/23      2/24
            (附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权)招商银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*石家庄市      2.8       2.8      2  2/24簿记建档    中信银行     AAA       2/28       2/29  
 中小企业                (浮息,一年定存基准.中债信用增进担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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