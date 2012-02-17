《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *淮南矿业集团 15 15 12 2/22簿记建档 民生银行 AAA 2/23 2/24 ============================================================================================= *桑德环境 4 4 12 2/22簿记建档 中信银行 AA- 2/24 2/27 ( 000826.SZ ) ============================================================================================= *浙江国际 19 10 12 2/22簿记建档 中信银行 AA 2/24 2/27 贸易集团 华夏银行 ============================================================================================= 西王集团 10 10 12 2/20簿记建档 农业银行 AA 2/22 2/23 ============================================================================================= 鲁泰煤业 6 3 12 2/21簿记建档 深发展 AA- 2/22 2/23 ============================================================================================= 重庆对外 7.2 2.2 12 2/21簿记建档 光大银行 A+ 2/22 2/23 经贸集团 ============================================================================================= 福耀玻璃 12 6 12 2/21簿记建档 中国银行 AA+ 2/22 2/23 ============================================================================================= 山西阳光 5 3 12 2/21簿记建档 民生银行 A+ 2/22 2/23 焦化集团 ============================================================================================= 巨石集团 14 7 12 2/21簿记建档 中信银行 AA 2/23 2/24 进出口行 ============================================================================================= 中电投集团 103 23 12 2/21簿记建档 光大银行 AAA 2/23 2/24 ============================================================================================= 北京建工集团 10 5 12 2/21簿记建档 北京银行 AA 2/22 2/23 ============================================================================================= 中天建设集团 12 6 12 2/21簿记建档 建设银行 AA- 2/22 2/23 ============================================================================================= 华泰集团 14 6 12 2/22簿记建档 农业银行 AA 2/24 2/27 ============================================================================================= 青岛渤海农业 3.5 3.5 12 2/23簿记建档 工商银行 A+ 2/24 2/27 发展有限公司 ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *铁道部 600 150 5 2/22簿记建档 中国银行 AAA 2/23 2/24 农业银行 ============================================================================================= *深圳华强集团 25 5 3 2/22簿记建档 招商银行 AA 2/24 2/27 ============================================================================================= 安徽交通集团 10 5 5 2/21簿记建档 工商银行 AA 2/22 2/23 国开行 ============================================================================================= 浙江荣盛控股 19 10 3 2/21簿记建档 中国银行 AA 2/23 2/24 (附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权)招商银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *石家庄市 2.8 2.8 2 2/24簿记建档 中信银行 AAA 2/28 2/29 中小企业 (浮息,一年定存基准.中债信用增进担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》