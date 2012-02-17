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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 18:22 BJT

〔亚洲橡胶〕2月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月17日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 300.1 6 305.5 7

* 3月 305.9 32 306.6 1

* 4月 308.9 47 311.5 356

* 5月 312.9 139 315.7 152

* 6月 316.2 318 319.3 340

* 7月 318.1 7132 322.0 1673

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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