〔表格〕加拿大1月CPI年率升至2.5%,高於预期

芝加哥期市：CBOT大豆合约下滑，因预期美国种植面积扩大和南美丰产
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透2月17日电---加拿大统计局周五公布:
* 加拿大1月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.4%(12月为下降0.6%),较上年同期上升2.5%(预估为上升2.3%)
* 加拿大央行1月核心CPI较前月上升0.2%(预估为上升0.1%,12月为下降0.5%),较上年同期上升2.1%(预估为升1.9%)
较上月(%) 较上年同期(%)
1月 12月 1月 12月
整体CPI +0.4 -0.6 +2.5 +2.3
加拿大央行核心CPI +0.2 -0.5 +2.1 +1.9
经季节调整 +0.5 -0.2 -- -- (完)
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--编译 王洋;审校 张涛
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
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惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)