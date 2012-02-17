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货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 20:11 BJT

〔表格〕加拿大1月CPI年率升至2.5%,高於预期

路透2月17日电---加拿大统计局周五公布:

* 加拿大1月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.4%(12月为下降0.6%),较上年同期上升2.5%(预估为上升2.3%)

* 加拿大央行1月核心CPI较前月上升0.2%(预估为上升0.1%,12月为下降0.5%),较上年同期上升2.1%(预估为升1.9%)

较上月(%) 较上年同期(%)

1月 12月 1月 12月

整体CPI +0.4 -0.6 +2.5 +2.3

加拿大央行核心CPI +0.2 -0.5 +2.1 +1.9

经季节调整 +0.5 -0.2 -- -- (完)

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--编译 王洋;审校 张涛

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