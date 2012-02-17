〔表格〕加拿大1月CPI年率升至2.5%,高於预期

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期

路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。