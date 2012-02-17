版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 18:54 BJT

〔欧洲政治〕德国总统武尔夫因声誉受损宣布辞职

路透柏林2月17日电---德国总统武尔夫(Christian Wulff)周五宣布辞职.周四德国检方要求国会取消其司法豁免权,因其涉嫌接受商人提供的好处.

武尔夫在一个简短声明中表示,"过去数日和数周的事态发展,表明(德国人民)对我的信任以及我本人履职能力严重受损."

"基於此,我不再适合在国内外履行总统职责."(完)

--编译 田建华;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐