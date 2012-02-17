〔欧洲政治〕德国总统武尔夫因声誉受损宣布辞职

芝加哥期市：CBOT大豆合约下滑，因预期美国种植面积扩大和南美丰产
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透柏林2月17日电---德国总统武尔夫(Christian Wulff)周五宣布辞职.周四德国检方要求国会取消其司法豁免权,因其涉嫌接受商人提供的好处.
武尔夫在一个简短声明中表示,"过去数日和数周的事态发展,表明(德国人民)对我的信任以及我本人履职能力严重受损."
"基於此,我不再适合在国内外履行总统职责."(完)
--编译 田建华;审校 张涛
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)