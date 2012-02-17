〔中国债市〕云投集团再提资产整合方案,去年中曾引发地方债务平台忧虑

路透上海2月17日电---中国云南省投资控股集团重启资产整合方案;公告称,拟以全部电力资产及有关股权资产账面价值出资,组建一个全资子公司.去年中其曾宣布过类似的整合地方能源资产计划,但被业内质疑将影响到相关主体的偿债能力,随後重组暂缓实施.

此事一度引发地方政府融资平台债务危机忧虑;该事宜涉及的另一债券发行主体--云南省电力投资有限公司周五亦发布公告称,其现有控股公司--云投集团组建云南省能源投资集团有限公司事实,将涉及其控股股东变更.

云投集团是云南省最大的平台公司.去年7月,中诚信国际信用评级将该公司和云南电力投资两家公司主体信用等级,列入信用评级观察名单,由於此次资产重组涉及云投集团和云电投的重要资产,可能因此影响到云投集团和云电投的长期偿债能力和主体信用等级.[ID:nCN1858367]

随後发改委发文强调,发债企业在债券存续期内进行资产重组,其方案必须经债券持有人会议同意等内容.[ID:nCN1870735]

在2011年9月,云投集团宣布暂缓实施资产重组计划,并将在具备资产重组条件後,在保证公司信用等级和偿债能力不下降、债权人利益不受损失的前提下,规范、有序地实施资产重组.中诚信因此将其从信用评级观察名单中撤出.[ID:nCN1973967]

云投集团先後於2008年和2010年在银行间债市发行两期债券08云投债CN088051=CFXS和10云投债CN1080095=CFXS,发行规模合计35亿元,到期日分别为2013年10月和2017年8月;云南电力投资发行的未到期债务有发行规模3亿元的短期融资券11云电投CP01CN1181096=CFXS,到期日为今年3月10日.

去年下半年起,地方政府融资平台风险受到市场广泛关注.引发的主体信用危机一度导致信用债发行承压,二级市场收益率大幅攀升.(完)