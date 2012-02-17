〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及两个月高点,受希腊和天气因素提振

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月17日电---周五马来西亚棕榈油期货上升并接近两个月高点,因希腊看来有望很快获得第二轮救助,而对於南美大豆产区乾旱天气的担忧亦提供支撑.
市场对於希腊的乐观情绪上升.之前关於暂缓部分救助金的拨付直至希腊4月大选结束的提议被放弃,令下周达成协议的希望增大,这将有助於防止欧元区债务危机扩散.
巴西和阿根廷乾旱可能导致大豆产量减少的担忧,也为棕榈油提供支撑.在生物燃料和食品领域,豆油是棕榈油的替代品.
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。