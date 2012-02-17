〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及两个月高点,受希腊和天气因素提振

路透新加坡2月17日电---周五马来西亚棕榈油期货上升并接近两个月高点,因希腊看来有望很快获得第二轮救助,而对於南美大豆产区乾旱天气的担忧亦提供支撑.

市场对於希腊的乐观情绪上升.之前关於暂缓部分救助金的拨付直至希腊4月大选结束的提议被放弃,令下周达成协议的希望增大,这将有助於防止欧元区债务危机扩散.