《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月17日(更新版)

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(更新石家庄市中小企业集合票据信息)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*淮南矿业集团 15 15 12 2/22簿记建档 民生银行 AAA 2/23 2/24
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*桑德环境 4 4 12 2/22簿记建档 中信银行 AA- 2/24 2/27
(000826.SZ)
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*浙江国际 19 10 12 2/22簿记建档 中信银行 AA 2/24 2/27
贸易集团 华夏银行
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西王集团 10 10 12 2/20簿记建档 农业银行 AA 2/22 2/23
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鲁泰煤业 6 3 12 2/21簿记建档 深发展 AA- 2/22 2/23
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重庆对外 7.2 2.2 12 2/21簿记建档 光大银行 A+ 2/22 2/23
经贸集团
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福耀玻璃 12 6 12 2/21簿记建档 中国银行 AA+ 2/22 2/23
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山西阳光 5 3 12 2/21簿记建档 民生银行 A+ 2/22 2/23
焦化集团
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巨石集团 14 7 12 2/21簿记建档 中信银行 AA 2/23 2/24
进出口行
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中电投集团 103 23 12 2/21簿记建档 光大银行 AAA 2/23 2/24
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北京建工集团 10 5 12 2/21簿记建档 北京银行 AA 2/22 2/23
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中天建设集团 12 6 12 2/21簿记建档 建设银行 AA- 2/22 2/23
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华泰集团 14 6 12 2/22簿记建档 农业银行 AA 2/24 2/27
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青岛渤海农业 3.5 3.5 12 2/23簿记建档 工商银行 A+ 2/24 2/27
发展有限公司
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沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*铁道部 600 150 5 2/22簿记建档 中国银行 AAA 2/23 2/24
农业银行
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*深圳华强集团 25 5 3 2/22簿记建档 招商银行 AA 2/24 2/27
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安徽交通集团 10 5 5 2/21簿记建档 工商银行 AA 2/22 2/23
国开行
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浙江荣盛控股 19 10 3 2/21簿记建档 中国银行 AA 2/23 2/24
(附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权)招商银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*石家庄市 2.8 2.8 2 2/24簿记建档 中信银行 AAA 2/28 2/29
中小企业 (中债信用增进担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 冉莹; 审校 曹巍浩/李宏薇
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。