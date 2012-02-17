〔伦敦美债〕公债价格走低,因希腊救助计划有望达成

南非汇市：兰特触及18个月高位，因美元回落
路透约翰内斯堡2月23日 - 兰特兑美元周四触及18个月高位，因美元回落，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，决策者不急于升息。
路透伦敦2月17日电---美国公债价格周五在欧洲市场小幅下跌,因投资者预计希腊的新救助计划有望在下周达成,但对於希腊是否能够实行更多的撙节措施仍令人担忧.
希腊援助计划方面出现的任何新波折,都可能促使美国公债反弹.
一位交易员说:"如果他们在这个过程中遇到障碍,或者具体进展不如市场预期顺利,我预计公债价格会强劲反弹."
美债期货TYv1跌3/32至130-29/32,指标10年期公债收益率US10YT=RR较纽约尾盘涨1.6个基点至2%.
交易商和分析师表示,稍後美国将公布通胀数据,可能会对市场产生较大影响.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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