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债券 | 2012年 2月 17日 星期五 19:39 BJT

〔伦敦美债〕公债价格走低,因希腊救助计划有望达成

路透伦敦2月17日电---美国公债价格周五在欧洲市场小幅下跌,因投资者预计希腊的新救助计划有望在下周达成,但对於希腊是否能够实行更多的撙节措施仍令人担忧.

希腊援助计划方面出现的任何新波折,都可能促使美国公债反弹.

一位交易员说:"如果他们在这个过程中遇到障碍,或者具体进展不如市场预期顺利,我预计公债价格会强劲反弹."

美债期货TYv1跌3/32至130-29/32,指标10年期公债收益率US10YT=RR较纽约尾盘涨1.6个基点至2%.

交易商和分析师表示,稍後美国将公布通胀数据,可能会对市场产生较大影响.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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