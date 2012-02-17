欧洲已公布经济指标--2012/2/17

芝加哥期市：CBOT大豆合约下滑，因预期美国种植面积扩大和南美丰产
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第四季 -0.2-@-p +0.6-@-r +0.8-@-p
德国 第四季 -0.2-@-p +0.6-@-r +1.5-@-p
法国 第四季 +0.2-p +0.3-f --
意大利 第三季 -0.2 +0.3 +0.2
消费者物价指数(CPI):
英国 1月 -0.5 +0.4 +3.6
德国 1月 -0.4-f +0.7-f +2.1-f
法国(HICP) 12月 +0.4 +0.3 +2.7
意大利(HICP) 1月 -1.8-p +0.3-f +3.4-p
生产者物价指数(PPI):
英国 1月 +0.5 -0.2 +4.1
德国 1月 +0.6 -0.4 +3.4
法国 12月 -0.1 +0.4 +4.7
意大利 12月 +0.1 +0.3 +3.8
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 12月 5.0-@ 5.0-@
德国 1月 6.7-@ 6.8-@
法国 第三季 9.7-@ 9.6-@-r
意大利 12月 8.9-@ 8.8-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 张涛
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