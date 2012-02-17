〔国际油市〕亚洲柴油价格触及九个月高位,因原油价格上涨

路透新加坡2月17日电---亚洲柴油价格触及九个月高位,之前原油价格上涨,反过来打压现货价差和裂解价差.

柴油3月和4月互换扳回稍早的跌幅,分别反弹1.15美元和1.31美元,至每桶133.75美元和133.53美元.但柴油裂解价差跌至四个月低点16.74美元

交易员表示,亚洲至欧洲的柴油套利窗口关闭,以及总体上短缺,正引发现货升水下滑.

台塑石化出售300,000桶含硫为500ppm的柴油给中国中化,售价为每桶升水约0.95美元,远低於其设定的每桶升水1-1.30美元的定期合约售价.

熟悉市场的业内人士称,在中国,柴油需求仍然低迷,尽管此前其上调了柴油零售价格.

但该人士表示第二季需求可能加速,尤其是对高硫柴油,届时农忙季节将开始.

与此同时,航煤价格继续小升,柴油与航煤之间的价差收窄.但交易员表示,这可能是因为获利了结,而非地区的实际需求.

航煤裂解价差小升0.06美元至每桶16.30美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 133.08 133.48 133.28 131.84 1.44 1.09

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.85 134.25 134.05 133.04 1.01 0.76

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.94 135.34 135.14 134.02 1.12 0.84

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 135.34 135.74 135.54 134.42 1.12 0.83

3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 133.75 132.60 1.15 0.87

4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 133.53 132.22 1.31 0.99 (完)