〔国际油市〕亚洲燃料油市场连续第二日小升,发出反弹信号

路透新加坡2月17日电---亚洲燃料油市场周五连续第二日小升,进一步增强反弹预期.

交易商称,此前两周的大幅下滑难以避免,反映了新的市场基本面,主要是因为2月和3月流入东亚的船货创最高纪录,而来中国和日本的需求却仍然保持稳定.

纸货市场交投温和,现货价差成交约50万吨,价格保持稳定,全周都是如此.市场人士寻求更加明确的走向.

一位在新加坡的亚洲交易员说:"鉴於该市场新的供需情况,以及上月狂涨,必须进行修正并寻求新的平衡."

"现在好像就是修正.後市如何发展难以预料,但我预计近月价差可能暂时徘徊在6.00-7.00美元."

预计下月来自中东的船货将会减少,沙特与伊朗的出口将会下降.而中国和日本的需求保持稳定,预计会使市场保持坚挺.

在0830GMT亚洲收盘时,3月/4月跨月价差升0.38美元,报逆价差每吨5.75美元.

3月燃料油裂解价差跌0.09美元至贴水4.72美元,4月裂解价差走阔0.12美元,报每桶贴水4.86美元.

180-cst燃料油涨8.25美元至每吨737.75美元;380-cst品级燃料油涨7.98美元至728.13美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 737.50 738.00 737.75 729.50 8.25 1.13

现货380CST燃料油 FO380-SIN 728.00 728.25 728.13 720.15 7.98 1.11

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 736.00 738.00 737.00 730.00 7.00 0.96

380CST船用燃料油升水 8.00 9.75 8.88 9.85 -0.98

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 6.70 7.10 6.90 6.95 -0.05 -0.72

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.90 7.20 7.05 7.75 -0.70 -9.03 (完)