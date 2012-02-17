〔国际油市〕亚洲石脑油价升向10个月高位

路透新加坡2月17日电---亚洲石脑油价格周五升向10个月高位,因布兰特原油走强,而4月上半月和5月上半月升水或回升,因供给吃紧使得人气持坚.

买家继续支付巨大的升水来竞争石脑油船货.

印度的BPCL的季度升水上升了0.50-0.54美元,而科威特的一艘船货的升水也创下纪录水准.

随着买家竞相购买船货,贸易商已将至少160,000吨4月船期的西方石脑油运往亚洲.

这些船货主要有重质油品构成,可能来自摩洛哥的Mohamedia、俄罗斯的Tuapse和意大利的Milazzo.

亚洲买家一直担心欧洲供给紧俏将阻碍地中海船货运往东方.

日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨15.50美元,报每吨1,060美元,为2011年4月28日以来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK小跌1.38美元,至每吨升水155.43美元的五日低点.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.28美元至每桶15.38美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.25美元至每桶10.39美元,创下2月8日以来的最低.

油品 价格 上日价格 变动

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1059.50/1060.50 1044.50 +15.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 115.57/115.67 113.90 +1.72

97号现货汽油GL97-SIN 135.95/136.05 133.50 +2.50

95号现货汽油GL95-SIN 133.05/133.15 130.45 +2.65

92号现货汽油GL92-SIN 130.95/131.05 129.00 +2.00

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF15.33/15.43 15.10 +0.28 (完)