美国各类经济指标总览--2012/2/17

美国劳工部周五公布: 1月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%(路透预估为上升0.3%),核心CPI较前月上升0.2%(预估为升0.2%)；1月CPI较上年同期上升2.9%(路透预估为上升2.9%),核心CPI较上年同期上升2.3%(预估为上升2.2%);1月实质所得较前月持平(路透预估为增长0.1%),12月为上升0.4%(前值为增长0.5%) [ID:nCN1397160]

美国经济谘商会周五公布,美国1月领先指标增长0.4%,预估为增长0.5%.12月为增长0.5%,前值为增长0.4%.[ID:nCN1354508]

当前值 前次值

失业率(%) 8.3(1月) 8.5(12月)

非农业就业岗位(万) 增加24.3(1月) 增加20.3(12月修正值)

平均时薪(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.2(1月) 持平(12月修正值)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)

实质所得(%) 持平(1月) +0.4(12月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(1月) -0.1(12月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.4(1月) +0.3(12月)

国内生产总值(GDP)(%) +2.8(第四季初值) +1.8(第三季终值)

GDP平减指数(%) +0.4(第四季初值) +2.6(第三季终值)

零售销售(%) +0.4(1月) 持平(12月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差488(12月) 逆差470.6(11月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)

工业生产(%) 持平(1月) +1.0(12月修正值)

产能利用率(%) 78.5(1月) 78.6(12月修正值)

初请失业金人数(万人) 34.8(2月11日当周) 36.1(2月4日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字274(1月) 赤字859.7(12月)

领先指标(%) +0.4(1月) +0.5(12月修正值)

个人所得(%) +0.5(12月) +0.1(11月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(12月) 持平(11月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加193.1(12月) 增加203.8(11月修正值)

企业库存(%) +0.4(12月) +0.3(11月修正值)

建筑支出(%) +1.5(12月) +0.4(11月修正值)

消费者信心 61.1(1月) 64.8(12月修正值)

房屋开工(万户) 69.9(1月) 68.9(12月)

建筑许可(万户) 67.6(1月) 67.1(12月)

成屋销售(万户) 461(12月) 439(11月修正值)

新屋销售(万户) 30.7(12月) 31.4(11月修正值)

工厂订单(%) +1.1(12月) +2.2(11月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +3.0(12月) +4.3(11月修正值)

供应管理协会非制造业指数 56.8(1月) 53.0(12月)

供应管理协会制造业指数 54.1(1月) 53.1(12月)

趸售(批发)库存(%) +1.0(12月) 持平(11月修正值)

进口物价(%) +0.3(1月) -0.1(12月修正值)

出口物价(%) +0.2(1月) -0.5(12月修正值)

单位劳工成本(%) +1.2(第四季初值) -2.1(第三季修正值)

非农业生产率(%) +0.7(第四季初值) +1.9(第三季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2

(第三季初值) (第二季修正值)(完)