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市场报道 | 2012年 2月 17日 星期五 23:06 BJT

〔美国热股〕Gilead Sciences大跌14%,此前称其丙型肝炎治疗方案效果欠佳

路透2月17日电---Gilead Sciences(GILD.O)称在一项持续研究中,部分接受其丙型肝炎实验药物以及抗病毒药利巴韦林共同治疗的病人,在疗程结束三个月後的四周内,均出现复发.

Gilead Sciences周五盘初大跌13.96%,报47.16美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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