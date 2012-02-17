〔美国热股〕Gilead Sciences大跌14%,此前称其丙型肝炎治疗方案效果欠佳

美股盘后：惠普企业公布业绩和财测后重挫5.7%
惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透2月17日电---Gilead Sciences(GILD.O)称在一项持续研究中,部分接受其丙型肝炎实验药物以及抗病毒药利巴韦林共同治疗的病人,在疗程结束三个月後的四周内,均出现复发.
Gilead Sciences周五盘初大跌13.96%,报47.16美元.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约2月23日 - 美国股市标普500指数周四微幅收高，因能源股走强，且美国总统特朗普再度向美国大型企业高管承诺，将为美国带回数以百万计的就业。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。