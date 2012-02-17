〔美国热股〕美银小跌,之前MBIA称得到Countrywide抵押贷款案新证据

路透2月17日电---MBIA(MBI.N)声称,掌握到美国银行(BAC.N)旗下Countrywide部门"大面积抵押贷款相关欺诈"的新证据,这有望支持该机构指控Countrywide诱使其为高风险抵押支持证券(MBS)投保的案件.MBIA要求赔偿14亿美元.