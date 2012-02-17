〔美国热股〕Qlik Technologies重挫,此前公布悲观季报和第一季财测

美国股市：道琼工业指数收升0.17%，纳斯达克指数收跌0.43%

路透纽约2月23日 - 美国股市标普500指数周四微幅收高，因能源股走强，且美国总统特朗普再度向美国大型企业高管承诺，将为美国带回数以百万计的就业。