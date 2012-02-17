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市场报道 | 2012年 2月 17日 星期五 22:47 BJT

〔美国股市〕开盘变动不大,上日标普大涨後投资者买兴不高

路透纽约2月17日电---美国股市周五开盘几无变动,上日标准普尔500指数录得两周来最高单日涨幅後,投资者不愿继续买入.

道琼工业指数.DJI盘初微涨46.25点,或0.36%,至12,950.33点,标准普尔500指数.SPX升4.31点,或0.32%,至1,362.35点,Nasdaq指数.IXIC微跌0.22点,或0.01%,至2,959.63点.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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