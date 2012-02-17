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市场报道 | 2012年 2月 17日 星期五 23:35 BJT

〔美国经济〕2月10日当周领先指标小跌,增长年率攀升--ECRI

路透纽约2月17日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周变动不大,其增长年率小幅上升,至近六个月高位.

ECRI表示,美国2月10日止当周领先指标(WLI)小跌至123.5,之前一周上修後为123.6,原先公布为123.3.

该指标的增长年率小升至负3.7%,此为去年8月底来最高,之前一周为负3.9%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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