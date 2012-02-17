〔美国经济〕2月10日当周领先指标小跌,增长年率攀升--ECRI

美股盘后：惠普企业公布业绩和财测后重挫5.7%
惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约2月17日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周变动不大,其增长年率小幅上升,至近六个月高位.
ECRI表示,美国2月10日止当周领先指标(WLI)小跌至123.5,之前一周上修後为123.6,原先公布为123.3.
该指标的增长年率小升至负3.7%,此为去年8月底来最高,之前一周为负3.9%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约2月23日 - 美国股市标普500指数周四微幅收高，因能源股走强，且美国总统特朗普再度向美国大型企业高管承诺，将为美国带回数以百万计的就业。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。