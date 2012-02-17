〔欧洲汇市〕英镑上涨,受助於英国零售销售数据意外跳升

* 英镑上扬,因英国零售销售优於预期

* 英镑容易受希腊情势发展所影响

* 阻力位料在其200天移动均线切入位1.5917美元

路透伦敦2月17日电---英镑兑美元周五升至一周高位,此前1月零售销售数据意外上升,为英国经济不断改善的最新迹象,令原本料该数据疲弱的投资者措手不及.

英国统计局周五公布,英国1月零售销售较前月增长0.9%,为2011年4月以来最大升幅,较上年同期增长2.0%.路透预估分别为下滑0.4%和增长0.5%.[ID:nCT0434114]此为继一系列强劲的企业调查及有所稳定的劳工市场後的最新报告,燃点英国或能避免经济衰退的希望.

这打压了英国央行将推出更多货币宽松政策的预期,并令英镑可望录得本周上涨.英镑兑美元GBP=D4在数据公布後上升至1.5863美元的日内高位,和2月高位1.5929距离不远.尾盘小幅上升,报1.5810美元.

许多人士预期英镑升势在1.5917美元附近强大阻力位前将失去劲道,此水平为200天移动均线切入位,英镑自去年10月来都未能攻下.交易商指在1.5870美元附近有良好的卖盘,将限制英镑涨势,短期支持位在100天移动均线切入位於1.5685美元.

"尽管我们预期英镑兑美元的上升步伐难以维持,但英国零售销售数据确实描绘了整体英国经济不断改善的情景及英国央行或不需要推出更多量化宽松政策,"Barcaps汇市策略师Raghav Subbarao说.

分析师说,英国经济前景改善可能支持英镑,且扶助兑欧元维持升势.本年迄今欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.3%,日内持平在0.8316英镑.

"欧元区任何负面的消息将扩大英镑和欧元的差距,"法国兴业银行汇市分析师Lauren Rosborough说,"很难有看多欧元/英镑的理由.目标位是0.82英镑,且有可能跌穿0.80英镑."

本周穆迪称,将法国、英国和奥地利评等展望调整为负面,因"多个特定的信贷压力会让这些主权国家资产负债表更容易受到冲击."[GB-AAA-CMN]

周五欧元得到广泛支持,因对期待已久的希腊救助协议下周得到批准感到乐观.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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