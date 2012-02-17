〔欧元债市〕西班牙和意大利公债上扬,因希腊接近于获得援助

路透伦敦2月17日电---高收益的西班牙和意大利公债周五上涨,而低风险德国公债下滑,因投资者谨慎消化希腊顺利申请获得援助资金的结果.

风险资产反弹也提振股市,欧元兑美元走高,而德债期货下跌超过0.5个大点,有消息人士对路透表示,欧洲央行(ECB)正在考虑是否让欧元区各国央行所持的希腊债券进行与民间部门同样的减记.[ID:nCN1397326]

"市场对希腊情势持略微乐观的看法...自昨天下午以来,市场认为希腊的政治风险是可控的,达成协议的前景正在改善,"伦敦Lloyds Bank策略师Eric Wand指出.

10年期意大利公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB下跌12个基点,至5.589%;可比西班牙公债收益率ES10YT=TWEB下滑9.5个基点,报5.274%.

但债券交易员指出,受流动性不足推动,希腊情势依然充满变数可能导致周一市场再度震荡,等候盘後欧元集团会议结果,目前预料欧盟财长将批准希腊亟需的金融援助.

德债期货FGBLc1结算价跌61个跳动点,报138.42,稍早一度下探至138.18;10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB位於近期波动区间中部,日内升2个基点,至1.93%.

德国商业银行策略师Rainer Guntermann称,10年期德债收益率近期或将勉力升越2%的心理关口,但即便成功实现,後续的上涨空间将不会很大.

自欧洲央行在去年12月底向欧洲银行体系挹注约5,000亿欧元资金以来,短期意大利和西班牙公债的收益率下降超过一半.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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