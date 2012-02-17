〔英国债市〕英债下跌,因希腊接近确保抒困资金和英国零售销售意外成长

路透伦敦2月17日电---英国公债周五下滑,因希腊接近保住第二轮抒困资金,令避险公债魅力减弱.英国零售销售数据意外成长亦带来额外压力.

欧洲领导人周五对希腊将确保价值1,300亿欧元(1,710亿美元)的新救助方案表示乐观,不过政策制定者承认仍需迫切工作,以让债务削减工作重归正轨.

3月英债期货FLGH2收低60个跳动点,结算价报115.17,表现与可比德债期货一致.

德债稍早表现优於英债,但在一份路透报导称欧洲央行(ECB)正考虑允许让持有希腊公债的欧元区各国央行进行与民间部门同样的减记後,德债扩大跌势,较英债的良好表现亦出现回落.[ID:nCN1397326].

英国1月零售销售数据上升0.9%,为去年4月迄今最高增幅,预估为下降0.4%.

该数据给英国公债带来额外压力.周三英国央行通胀和成长预估公布後,有关货币政策委员会(MPC)在本月增加500亿英镑量化宽松规模後,是否会再度扩大该计划的疑问升温.

"未来几个交易日,市场对於意外良好的数据将会更加敏感,因为这些数据料增强MPC将在5月决定不需更多量化宽松的观点."4CAST的分析师们在一份报告中称.

现货市场上,10年期英债上涨6个基点,报2.18%,较可比德债利差走阔1个基点至26个基点.

投资者亦为下周一系列新长债供应布置仓位.届时将有约35亿英镑的50年期通膨保值公债透过银团标售.

下周英债投资者还将关注料出现改善的英国公共财政数据、MPC 2月政策会议纪录以及第四季国内生产总值(GDP)修正值.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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