〔欧洲股市〕触及六个半月高位,对希腊债务敞口最多的欧元区银行股领涨

* FTSEurofirst 300指数收升0.6%

* 欧元国二线国家股市上扬,因料希腊救助协议即将获得批准

路透巴黎2月17日电---欧洲股市周五收高,一关键指数触及大盘去年8月初下跌以来首见的高位,因人们再度预期将达成对希腊的救助计划,这将进一步缓解欧债危机的紧张气氛.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%,报1,083.22点,一些对希腊债务敞口最多的欧元区银行股领涨,法国兴业银行(SOGN.PA)大涨6.5%,法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)劲扬4.7%.

本周FTSEurofirst 300指数升1.8%,录得今年第五周上升.

负债累累的希腊似乎接近达成新救助方案协议,将这使希腊政府与民间债权人开始换债并避免无序违约,不过周五官方没有宣布任何消息.

"希腊没有消息就是好消息,"哥本哈根的丹麦盛宝银行股市策略师Peter Garnry称,"投资者似乎正为希腊达成协议作准备,这将在短期内将减少不确定性."

对周一欧元区财长会议前将达成希腊救助协议的预期燃点欧元区二线国家股市上升,希腊股市ATG指数.ATG劲扬5%,西班牙股市IBEX指数.IBEX攀升1.2%,意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB涨1.1%.

英国富时100指数.FTSE收升0.33%,报5,905.07点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.42%,报6,848.03点;法国CAC-40指数.FCHI收升1.37%,报3,439.62点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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