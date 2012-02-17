〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因全球需求上升

路透2月17日电---美国小麦期货周五收高,芝加哥期货交易所(CBOT)指标3月合约WH2以上扬2.5%领涨,交易商称全球对美国小麦的需求在经历数月清淡後重新升温.

本周CBOT软红冬麦累计上涨2.2%,触及2月9日以来的最高位,当时美国农业部发出了全球库存高於此前预期的预估.

指标CBOT-3月合约WH2收在关键技术阻力位40日和100日移动均线上方.

USDA称,出口商向埃及售出12万吨软红冬麦,运期为2011/12作物年度.

市场传言称中国寻求买入大量小麦,这给价格提供进一步支撑.

有报导称,遵照政府要求,乌克兰农作物交易商同意在2月至7月间将小麦出口量缩减至170万吨,因担忧国内供给.

World Weather气象学者Drew Lerner表示,下周美国大平原北部春小麦生长区的乾旱地带,以及加拿大大草原的春麦种植地区预计将迎来少量降雨,不过还需更多雨水.

指标CBOT-3月小麦期货WH2涨15-1/4美分,报每蒲式耳6.44美元.

CBOT小麦预估成交量为100,767口.(完)