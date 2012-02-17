〔纽约期市〕可可期货下滑,交易商关注罗布斯塔咖啡近月合约溢价收窄

路透纽约/伦敦2月17日电---可可期货周五下滑,此前科特迪瓦(象牙海岸)出口商与政府达成预售协议,同时加纳出口商对冲交易带来压力.本周稍早前可可曾因空头回补而上扬.

咖啡期货在震荡交投中收高,交易商关注近月罗布斯塔合约溢价.原糖亦收涨.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货收低逾2%,交易商称对冲交易带来压力.

洲际交易所(ICE)软商品市场下周一将因总统日假期休市,将在2月21日恢复交易.

伦敦5月可可期货LCCK2收低41英镑,或2.7%,报每吨1,502英镑.ICE5月期货CCK2下挫60美元,或2.5%,报每吨2,345美元.

"加纳是规模较大的卖方,过去的三天或四天均是如此."一位驻伦敦经纪商表示.

一位驻纽约资深可可交易商称全球第二大可可出口国加纳,以较去年均价较大的折让出售.

"这轮涨势由投机性空头回补带动,我认为目前已告完结."该交易商在谈及今日下跌的另一原因时表示.

一组科特迪瓦可可出口商(其中包括较大机构Armajaro and Noble(NOBG.SI))周四表示,在同政府达成妥协後,将在2月17日参加可可预售.

罗布斯塔咖啡期货下滑,交易商关注近月合约溢价收窄.3月罗布斯塔咖啡合约较5月合约溢价LRC-1=R跌至每吨100美元,周四时收在每吨129美元.

LIFFE-5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2收低45美元,或2.2%,报每吨1,994美元.

洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2交投震荡,最终收高1.15美分,或0.6%,报每磅2.0235美元.

ICE-3月原糖期货SBc1陷入窄幅波动且走势缺乏指引.该合约小涨0.03美分,收报每磅24.62美分.

伦敦5月白糖期货LSUH2下挫0.50美元,收报每吨626.50美元.(完)