〔美国债市〕公债价格因希腊协议乐观情绪下挫,下周990亿美元新债标售

南非汇市：兰特触及18个月高位，因美元回落
路透约翰内斯堡2月23日 - 兰特兑美元周四触及18个月高位，因美元回落，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，决策者不急于升息。
路透纽约2月17日电---美国公债价格周五收低,因希腊看来在债务重组问题上正取得进展,这打压了避险美国公债的需求.周末小长假後,市场下周将迎来总计990亿美元的新债供应.
美国财政部计划在下周二标售350亿美元两年期公债、周三标售350亿美元五年期公债、周四计划标售290亿美元的七年期公债.美国公债市场将在下周一因总统日假期休市.
欧洲领导人周五对希腊将确保价值1,300亿欧元(1,710亿美元)的新救助方案表示乐观,不过政策制定者承认仍需加紧工作,以让债务削减计划重归正轨.[ID:nCN1397780].
"市场越发认为希腊将最终将达成协议."摩根士丹利固定收益策略师兼执行董事Kevin Flanagan表示.
欧洲各国财长将在下周一会面,届时将讨论希腊第二轮救助协议问题.
"人们在该会议前选择出货."Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan称.
路透约翰内斯堡2月23日 - 兰特兑美元周四触及18个月高位，因美元回落，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，决策者不急于升息。
路透伦敦2月23日 - 研究机构Hedge Fund Research(HFR)周四表示，对冲基金投资新兴市场的资产规模首度超过2,000亿美元，2016年增长93亿美元。
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