〔美国债市〕公债价格因希腊协议乐观情绪下挫,下周990亿美元新债标售

路透纽约2月17日电---美国公债价格周五收低,因希腊看来在债务重组问题上正取得进展,这打压了避险美国公债的需求.周末小长假後,市场下周将迎来总计990亿美元的新债供应.

美国财政部计划在下周二标售350亿美元两年期公债、周三标售350亿美元五年期公债、周四计划标售290亿美元的七年期公债.美国公债市场将在下周一因总统日假期休市.

欧洲领导人周五对希腊将确保价值1,300亿欧元(1,710亿美元)的新救助方案表示乐观,不过政策制定者承认仍需加紧工作,以让债务削减计划重归正轨.[ID:nCN1397780].

"市场越发认为希腊将最终将达成协议."摩根士丹利固定收益策略师兼执行董事Kevin Flanagan表示.

欧洲各国财长将在下周一会面,届时将讨论希腊第二轮救助协议问题.

"人们在该会议前选择出货."Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan称.