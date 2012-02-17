〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受大量对华出口和南美忧虑提振

路透2月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,触及四个月高位,交易商称,这得益於美国大豆销往中国的消息和担忧南美作物产量.

大豆期货在临近收盘前缩减涨幅,因投资者在美国周末假期前获利了结.美国市场周一因总统日假期休市.

大豆期货Sc1本周累计涨幅达3.0%,为最近五周来的第四个周升幅.

豆粕和豆油追随大豆走高.本周豆粕升3.8%,豆油上涨1.6%,为连续第五周上扬.

美国农业部(USDA)证实向中国销售292万吨美国大豆,其中275万吨为2012/13年交付,其余在2011/12年付运.两天前中国官员在爱荷华州签约采购数量巨大的美国大豆.

USDA还确认,向摩洛哥销售2万吨美国豆油,2011/12年交货.

阿根廷农业部周四估计,该国2011/12年大豆收获量在4,350-4,500万吨之间,远低於美国农业部目前预估的4,800万吨.

欧洲贸易商称,台湾发布国际招标采购4-6万吨美国或巴西大豆.

南美的农作物气候好转,阿根廷大部分地区在本周末至下周初将迎来大量降雨.World Weather气候学家Drew Lerner指出,"雨水有助於降低阿根廷北部的气温,因此有利於作物生长,降雨还将蔓延至巴西南部的较乾旱地区."

Lerner说,预计在巴拉圭大部分地区和巴西农作物产区南里奥格兰德,巴拉娜和圣卡塔琳娜,近期的旱情在下周将有所缓解.

CBOT-3月大豆期货Sc1收高9-1/4美分,报每蒲式耳12.67-1/2美元.

3月豆粕合约SMc1收升1.7美元,报每短吨332.5美元.

3月豆油合约BOc1收涨0.35美分,报每磅53.40美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆173,392口,豆油87,932口和豆粕72,524口.

以下为CBOT农产品期货在2029GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

-----------------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 641.75 5.50 0.9% -0.7%

CBOT大豆Sc1 1267.50 9.25 0.7% 5.8%

CBOT豆粕SMc1 332.50 1.70 0.5% 7.5%

CBOT豆油BOc1 53.40 0.35 0.7% 2.5%

CBOT小麦Wc1 628.75 15.25 2.4% -3.7%

CBOT稻米RRc1 1413.50 -16.50 -1.2% -3.2%

EU小麦BL2H0 217.75 5.00 2.4% 7.5%

NYMEX原油期货CLc1 103.44 1.13 1.1% 4.7%

道琼工业指数.DJI 12,965 61 0.5% 6.1%

现货金XAU= 1723.56 -4.84 -0.3% 10.2%

欧元/美元EUR= 1.3153 0.0019 0.1% 1.6%

美元指数.DXY 79.3490 0.0010 0.0% -1.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 717 -6 -0.8% -58.7%

-----------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]