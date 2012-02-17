〔金属期市〕期铜收跌,录得去年12月来最大单周跌幅

* 期铜继续扭转上周触及多个月高位的态势

* 市场等候周一希腊援助协议结果

* 上海铜库存触及2002年年中来最高水准

路透纽约/伦敦2月17日电---期铜周五下跌,录得九周来最大单周跌幅,因缺乏中国实货买需,投资人焦虑等候期待已久的希腊救助协议结果,及利空的技术信号打压市场.

分析师说,自期铜从年初至上周触及五个月高位累计攀升逾15%後,期铜回落,下挫近7%跌穿关键的技术支持位,使下周期铜很可能承受进一步下行压力.上周伦敦期铜迫近每吨8,800美元及纽约期铜升至接近每磅4美元的五个月高位.

"期铜可以很快积累动能,纽约期铜一跌穿每磅3.60美元就很糟糕.从技术及基本面而言,我认为在现水平不会作多期铜,"LOGIC Advisors合作夥伴Bill O'Neill说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下挫125美元,或1.5%,收报8,175美元.本周该合约下挫逾3.5%.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2收跌8.30美分,或2.2%,报每磅3.7080美元,接近3.6935-3.8320美元日内交投区间的低部.

尽管较广泛市场对周一希腊最终取得救助协议感到乐观,扶助全球股市扬升至六个半月高位及巩固了欧元兑美元表现,不过期铜未能跟上涨势.

日内大部份交易时间期铜价格仍然受到压制,因短期需求前景黯淡,特别是中国需求.

周五上海期货交易的数据显示,其监察的铜库存本周大幅增加9.6%,至217,142吨,此为2002年年中来最高.

若浏览上海金属库存图形,请点选(link.reuters.com/gus66s)

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**中国需求**

近几天以来,铜人气因迹象显示中国需求减弱而遇挫.中国占全球铜需求的近40%,能够轻易地左右市场.

"中国春节假期过後,铜市场清淡的状况已经体现出来,中国买家中没有大手笔交易."瑞士信贷银行在一份研究报告中称.

"尽管我们从一位市场人士处了解到,当前现货市场情况不佳,多数观察人士同意买方基本处於观望,等待更低价格这一观点."

不过,LME监控的仓库中铜库存下降,表明需求走强,特别是美国方面.

最新数据显示,铜库存减少4,750吨至两年半新低306,375吨.

三个月期铝CMAL3微涨4美元,收在每吨2,164美元.

消息人士周五表示,近期中国原铝进口量大涨的情况,可能在4月发生改变,因国内价格下跌迫使交易商减少现货铝的新订单.

三个月期锡CMSN3大跌530美元,收报每吨23,475美元.

中国上海证券报周五报导称,中国全面上调铁矿、锡矿、钼矿、菱镁矿、滑石和硼矿的税率,意在保护资源和限制污染.[ID:nCN1396072].

以下为1948GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 371.60 -7.50 -1.98 343.60 8.15

LME期铝 2164.00 4.00 +0.19 2020.00 7.13

LME期铜 8170.00 -130.00 -1.57 7600.00 7.50

LME期铅 2045.00 30.00 +1.49 2035.00 0.49

LME期镍 19600.00 -300.00 -1.51 18710.00 4.76

LME期锡 23455.00 -550.00 -2.29 19200.00 22.16

LME期锌 1944.00 -34.00 -1.72 1845.00 5.37

上海期铝 16175.00 50.00 +0.31 15845.00 2.08

上海期铜 59750.00 540.00 +0.91 55360.00 7.93

上海期锌 15575.00 -30.00 -0.19 14795.00 5.27

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 李军

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